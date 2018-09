Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca nu este de acord cu supararea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o intelege, sustinand ca presa este de vina ca a redat gresit unele declaratii din care ar fi reiesit ca este acuzat prefectul, adica omul apropiat de Firea. „S-a dedus, intr-o The post Dragnea: Nu sunt de acord cu Firea, dar ii inteleg supararea. Carmen Dan a comunicat foarte aplicat. Le susțin pe amandoua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .