Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca, in ceea ce priveste suspendarea sefului statului, "mai exista undeva o farama de luciditate", pentru ca "lucrurile sa nu scape de sub control" referitor la un alt demers - suspendarea premierului Viorica Dancila. El a reafirmat luni ca suspendarea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, daca guvernarea va fi preluata in mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constitutionale, publice, sociale pentru ca votul cetatenilor din decembrie 2016 sa fie respectat”, inclusiv un miting de sustinere a premierului.…

- "In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dancila- este continuarea unui plan, a unui set de actiuni ale presedintelui indreptate impotriva Guvernului. Orice actiune interna, externa pe care o face Guvernul si nu este pe placul presedintelui este…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…

- Senatorul PSD Niculaeu Badalau a anuntat, vineri, ca social-democratii nu vor sustine declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, deoarece PSD nu vrea escaladarea conflictului creat deja de acesta. Badalau mai spune ca PSD va continua buna guvernare, iar presedintele…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancilp trebuie sa demisioneze de urgenta si a confirmat toate “dubiile cu privire la capacitatea domniei sale de a face fata functiei”. De asemenea, Turcan subliniaza ca mandatul de politica externa nu este aprobat de condamnati,…

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…