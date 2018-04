Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre anunțul lui Iohannis privind revocarea șefei DNA: ”Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei”, a spus liderul PSD, luni, la Parlament, dupa ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. El a menționat ca atat premierul Viorica Dancila, cat si…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, astazi, la Palatul Cotroceni, fiind asteptat sa anunte o decizie privind cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza...

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca asteapta decizia presedintelui in ceea ce priveste revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca il va sustine pe ministrul Justitiei si nu va ezita sa isi asume responsabilitatea privind o eventuala sesizare a Curtii Constitutionale…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. 'Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Liviu Dragnea a negat zvonurile potrivit carora PSD ar luat in calcul suspendarea președintelui Iohannis, daca acesta va refuza sa o revoce din funcție pe șefa DNA. Președintele PSD a mai precizat și ca decizia președintelui nu poate fi contestata la Curtea Constituționala. Intrebat daca PSD se gandește…