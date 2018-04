Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca si in PSD si in celelate partide politice din Romania sunt ofiteri sub acoperire si ca nu crede ca are sanse sa afle cine sunt cei care fac parte din PSD.

- Partidul 'La Republique en marche' (LREM), fondat in 2016 de catre Emmanuel Macron, a lansat sambata o campanie de consultare a electoratului francez in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor avea loc in mai anul viitor, transmite dpa.Citește și: Teodor Melescanu il CONTRAZICE…

- Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni (ASEB) a sarbatorit, marti, cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania participand la sedinta solemna organizata in Parlamentul Romaniei, iar presedintele fondator al asociatiei i-a inmanat presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, un certificat…

- Dragnea, avertisment pentru noii membri ai conducerii PSD: Sa nu considerati functiile niste oportunitati pentru proiecte personale Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, luni, noilor membri ai conducerii partidului sa evite situatiile generate de precedesorii lor care considerau ca pozitiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege.

- O serie de stenograme din dosarul TelDrum arata de ce nu a cerut Consiliul Județean Teleorman despagubiri in aceasta ancheta. Deși procurorii DNA vorbesc despre un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei la bugetul CJ Teleorman in ancheta TelDrum, stenogramele prezentate de Realitatea TV arata motivul…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…