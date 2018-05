Stiri pe aceeasi tema

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- "Nu am auzit de aceasta invitatie. Se vorbea de o mediere, nu are loc intre doua parti? Ca a decis domnul presedinte sa discute in prima faza cu BNR e decizia domniei sale. Daca se va transmite invitatia premierului, o sa vedem dansa ce decide, componenta echipei. E normal sa merg cu ea la orice…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, de la ora 12:00 cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, conform News.ro . “Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- L. Dragnea: Politica monetara a BNR se face cu Guvernul și Parlamentul Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca politica monetara a Bancii Nationale trebuie sa fie rezultatul unui dialog permanent cu Guvernul si Parlamentul. Liderul PSD a primit de la Mugur Isarescu un raspuns la scrisoarea…

- Liderul PSD a marturisit jurnalistilor ca nu va discuta, pentru moment, cu Guvernatorul BNR, ci ca va dialoga cu acesta dupa ce va studia raspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresata Bancii Nationale. Liviu Dragnea spune ca va face public atat scrisoarea primita de la Mugur Isarescu, cat si…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca este neliniștit cu privire la creșterea inflației, care a atins 4,3% in luna ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Liderul PSD și-a manifestat ingrijorarea cu privire la aceasta problema, susținand ca va aștepta niște raspunsuri și din partea guvernatorului…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…