Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, raspunzand unei intrebari, ca nu este exclusa declansarea procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, spunanand ca acesata a intarziat nepermis de mult cu decizia privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- „Nu este exclusa (suspendarea presedintelui - n.r.). A stat neconstitutional si nepermis de mult cu decizia. Jocul asta cu hai sa mai citim este bataie de joc la adresa Curtii Constitutionale", a declarat Liviu Dragnea. Liderul PSD a adaugat ca nu ii da un termen lui Klaus Iohannis pentru a lua o…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta a amanat “neconstitutional de mult” sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR, informeaza…

- "Nu este exclusa (suspendarea presedintelui Iohannis - n.r.). A stat neconstitutional si nepermis de mult cu decizia. Jocul asta cu "hai sa mai citim" este bataie de joc la adresa Curtii Constitutionale", a declarat Liviu Dragnea, citat de news.ro. El a spus ca nu ii da un termen presedintelui…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, raspunzand unei intrebari, ca nu este exclusa declansarea procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, spunanand ca acesata a intarziat nepermis de mult cu decizia privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie News.ro."Nu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca “nu este exclusa” suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta nu va semna demiterea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. “Nu este exclusa”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat fiind daca se are in vedere suspendarea presedintelui…

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu sustine ca nu a discutat nici cu liderii PSD, nici cu Liviu Dragnea, despre o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care acesta nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…