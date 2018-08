Dragnea: Nu este nicio intenţie în interiorul PSD pentru o rupere a coaliţiei cu ALDE Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca nu exista nicio intentie in interiorul PSD pentru o rupere a coalitiei de guvernare cu ALDE. "Eu am fost si sunt in continuare (...) onest in relatia si cu Calin Popescu-Tariceanu si cu ALDE, si PSD la fel. Nu este niciun gand, nicio intentie in interiorul PSD pentru o rupere a coalitiei, dimpotriva. Din punctul meu de vedere, vreau sa avem coalitie si dupa 2020, pentru ca s-a dovedit ca am putut sa fim prima coalitie care merge in doua mandate, putem functiona impreuna, suntem compatibili si nu cred, n-am simtit nimic la domnul Tariceanu ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

