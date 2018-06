Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, face acuzații foarte grave. Orban spune ca Liviu Dragnea va declanșa procedura de revocare a președintelui Klaus Iohannis, saptamana viitoare. „A avut loc o...

- PSD va astepta inca o saptamana ca presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, in caz contrar va declansa procedura de suspendare. Initial, liderii PSD planuiau sa faca acest pas miercuri, 20 iunie. De asemenea, Liviu Dragnea se opune ca Parlamentul sa voteze marti numirea deputatului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in acest moment nu exista motive de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis si afirma ca ”ar fi greseala poate cea mai mare din punct de vedere politic”, adaugand ca seful statului nu are un termen pentru a pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Bistrita, ca liderul PSD, Liviu Dragnea si-ar dori ca procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis sa demareze inainte de 21 iunie, pentru a pune presiune pe completul de judecata ce urmeaza sa se pronunte in cazul sau.

- PSD si-a facut in detaliu planul suspendarii in Parlament a presedintelui Klaus Iohannis, iar partidul este decis sa-l puna in practica daca seful statului nu o va demite pe Laura Codruta Kovesi din functia de sef al DNA, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse politice. Nu este clar daca declansarea…

- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, a afirmat, intr-o postare pe Facebook ca partidul condus de Liviu Dragnea vrea un procuror șef al DNA care sa fie obedient, exact pe modelul Vioricai Dancila: “Obsesia PSD de a prelua controlul total asupra statului s-a vazut perfect in decizia CCR de…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…