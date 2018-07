Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca in coalitia de guvernare nu a fost discutat subiectul unei posibile remanieri guvernamentale, in aceasta vara, mentionand totodata ca premierul Viorica Dancila va prezenta luni bilantul primelor sase luni de guvernare. "Va spun foarte sincer ca n-am avut nicio discutie, nici cu domnul presedinte Tariceanu, nici cu doamna Viorica Dancila, nici cu toti trei la un loc, despre acest subiect. Efectiv, nu am ce sa va spun. (...) Va fi o discutie, sa spun, despre o evaluare a actului de guvernare, in sine, dar nu am stabilit sa avem o discutie,…