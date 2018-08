Stiri pe aceeasi tema

- Actuala pensie anticipata (nepenalizata) devine pensie pentru limita de varsta, conform expunerii de motive la noua Lege a pensiilor. Astfel, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioade asimilate, se pot pensiona pentru limita de varsta cu 5 ani inainte de indeplinirea…

- Un numar de 5.017.363 pensionari era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.031 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.5848.366 persoane, dintre care 2.246.113…

- Autorul articolului, Kit Gillet, noteaza ca noile modificari vin la mai putin de un an distanta de o ordonanta de urgenta care dezincrimina coruptia de nivel mic. Daca atunci guvernul a cedat presiunii publicului, avand loc cele mai mari proteste de dupa revolutie, de data aceasta executivul continua…

- PNL așteapta poziționarea UDMR la moțiunea din 27 iunie impotriva Guvernului Dancila. Astfel, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 24 iunie, la Suceava, ca a purtat discutii cu UDMR si asteapta o decizie a Uniunii in legatura cu votul la motiunea de cenzura. “UDMR a fost avertizat si de…

- Liderii PSD reuniti vineri dupa amiaza, urmare a deciziei de condamnare la trei ani si jumatate de inchisoare a lui Liviu Dragnea in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman, au decis sa mentina sprijinul politic pentru Liviu Dragnea, anunta Romania TV. Pana acum, Liviu…

- Viorica Dancila a afirmat într-un comunicat de presa ca președintele PSD este nevinovat. ”Decizia instanței de judecata în cazul președintelui PSD ne arata ca modul în care în România se aplica legea este înca sub influența…

- "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea Camerei Deputatilor dupa ce a primit aceasta condamnare, chiar si in prima instanta. PSD-ul trebuie sa se trezeasca din fundatura in care a intrat si sa renunte, fara ezitare, sa mai stea la mana unui politruc care vrea cu orice pret toata puterea. Romania…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, afirma ca Liviu Dragnea nu mai trebuie sa ramana in fruntea Camerei Deputatilor dupa condamnarea primita in dosarul "DGASPC Teleorman", chiar daca decizia este in prima instanta, intrucat "in politica toate au o limita". "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea…