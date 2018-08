Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta lege nu se refera la acele pensii de serviciu, sau pensii speciale, pensii ocupationale. In primul rand, aici trebuie sa incepem o discutie cel putin cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, ca au fost de la Ministerul de Interne, ca au fost de la serviciile secrete, ca au fost de la…

- Liviu Dragnea susține ca in cursul acestei luni vor incepe discuțiile pe tema pensiilor speciale cu asociațiile cadrelor militare in rezerva, menționand ca daca este cazul se vor face reglaje."Aici trebuie sa incepem o discuție cu asociațiile cadrelor militare in rezerva, de la MAI, serviciile…

- Veniturile pensionarilor vor creste de cel putin doua ori din 2021, totul dupa aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor. Un barbat‎ care are o vechime in munca de 35 ani si care in acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 si o pensie pe care o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic in aceasta vacanta parlamentara. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic cu legile justitiei in aceasta vacanta parlamentara.Conducerea Camerei…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au o intalnire, luni, in biroul sefului Camerei Deputatilor, unde discuta, printre altele, despre posibilitatea suspendarii sefului statului Klaus Iohannis, au afirmat surse politice pentru MEDIAFAX.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, sustine ca transferul contributiilor de la angajator la angajat a redus deficitul la fondul de pensii cu 56,4%, fata de 50% cat a estimat cand a propus ca salariatii sa-si plateasca singuri contributiile catre stat. Aceasta a mai spus ca in vara Pilonul II va deveni…

