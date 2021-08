Stiri pe aceeasi tema

- Bomba zilei vine de la DNA. Surse politice spun ca procurorii ii pregatesc un nou dosar lui Liviu Dragnea. Abia iesit din inchisoare, fostul lider PSD e cercetat pentru vacanțele exotice pe care le-a petrecut alaturi de iubita sa, dar si de alti prieteni.

- Dupa un an in care majoritatea angajaților au lucrat de acasa și au experimentat un nou mod de a se organiza, acum, din ce in ce mai mulți doresc sa iși „mute” biroul intr-o destinație exotica. Astfel, Eturia primește din ce in ce mai multe cereri pentru vacanțe personalizate și observa un nou trend…

- Pandemia a creat un nou tip de turist, turistul care lucreaza ”de la distanta” dintr-o destinatie exotica. Un sejur remote in Madeira poate incepe de la 1.500 euro de persoana si include cazare si transport, in Zanzibar pretul porneste de la 2.000 euro de persoana, si in Republica Dominicana de la…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la sediul DNA, de unde a ieșit, dupa doar cateva minute. Fostul lider social – democrat a spus doar ca initial trebuia sa fie reprezentat doar de catre avocat, ulterior afland ca trebuie sa se prezinte personal. Venirea și plecarea sa au fost scena unei dispute intre…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la DNA, a anunțat Codrin Ștefanescu, unul dintre fidelii fostului lider PSD, duminica, intr-o postare pe Facebook. Liviu Dragnea, proaspat liberat condiționat din inchisoare, mai are doua dosare penale in derulare: dosarul vizitei in SUA in 2017, la inaugurarea lui…

- Liviu Dragnea va fi liberat condiționat dupa aproape doi ani și doua luni cat a stat in penitenciar in urma condamnarii in dosarul DGASPC Teleoman. El primise o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare. Fostul șef al PSD mai are insa și alte dosare, potrivit hotnews. Liviu Dragnea, urmarit penal in…

- Romanii prefera destinatiile exotice in aceasta vara, iar printre cele mai cerute sejururi sunt cele spre Seychelles, Madeira si Kenya, dar si spre Republica Dominicana, Mexicul si Tanzania, arata datele Eturia, touroperator specializat pe destinatii exotice.

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat luni, la Antena 3, ca i se pare o inscenare dosarul in care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in legatura cu prezenta sa, in calitate de lider PSD și șef al Camerei Deputaților, alaturi de Sorin Grindeanu, in calitate de premier, la ceremonia…