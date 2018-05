Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca s-a luat decizia ca toate pensiile sa fie platite pana in data de 15 a fiecarei luni, masura urmand a intra in vigoare din iunie sau cel tarziu din iulie. ”Am hotarat, ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie și pentru ca orice pensionar sa știe cand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, dupa ședința BPN, ca nu este de acord ca Poșta Romana sa se privatizeze. `Decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de pana acum și nu suntem de acord ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca s-a luat decizia ca toate pensiile sa fie platite pana in data de 15 a fiecarei luni, masura urmand a intra in vigoare din iunie sau cel tarziu din iulie.”Am hotarat, ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie și pentru ca orice pensionar sa știe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni ca nu se pune problema privatizarii Poștei Romane.„(...) Decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de pana acum și nu suntem de acord nici noi sa se privatizeze Poșta Romana. S-a spus la un moment dat ca aceasta majorare de capital a reprezentat…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a anuntat intr-un interviu la Radio Infinit ca este o chestiune de zile pana cand Ion Calinoiu va reveni in partid. Carciumaru a spus ca Liviu Dragnea si-a dat deja acceptu...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede\'\' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a facut referire joi la afirmatia Ecaterinei Andronescu, potrivit careia, la Congresul din 10 martie, nu ar fi trebuit sa aiba loc alegeri, el intrebandu-se de ce mai candideaza cine nu este de acord cu alegerile. Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…