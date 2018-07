Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca prin modificarile si completarile promovate de social-democrati la Legea 263/2010 a pensiilor publice promulgate joi de presedintele Klaus Iohannis, privind grupele speciale de munca, se indreapta o inechitate iar beneficiari vor fi "peste 100.000 de romani". "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am…