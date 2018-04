Dragnea, mesaj privind Siria: Exprim solidaritatea cu aliatii nostri. Folosirea armelor chimice, inacceptabila

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a anuntat sambata ca isi exprima solidaritatea cu partenerii nostri strategici SUA, Marea Britanie si Franta, care au raspuns de „o maniera ferma si proportionala” la atacul chimic din Siria.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, reactioneaza dupa ce Occidentul a bombardat Siria. Liderul camerei Deputatilor este de acord cu actiunea aliatilor si spune ca folosirea armelor chimice este inacceptabila."Exprim solidaritatea cu aliații noștri SUA, Marea Britanie și Franța, care au raspuns, la 14…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agentia dpa. "Aceasta va reduce capacitatea regimului…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Atacurile din Siria vor avea consecinte, avertizeaza Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni.