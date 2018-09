Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a transmis, duminica, pe Facebook, un mesaj pentru comunitatea evreiasca din Romania, cu ocazia Anului Nou evreiesc.Citeste si Omul care poate decide soarta PSD, semnal in plin scandal:Sa gandim pozitiv, sa fim cat mai uniti, sa gandim…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, cu ocazia sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou Evreiesc 2018, acesta spunand ca generatiilor viitoare trebuie sa le fie transmise valorile de respect, dialog si toleranta, anunta Presedintia.

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat duminica un mesaj Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania cu prilejul sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou Evreiesc 2018, acesta precizand ca trebuie transmis noilor generatii valorile de respect, dialog si toleranta, ca fundamente ale unei bune convietuiri.…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis duminica, 9 septembrie a.c., un mesaj cu prilejul sarbatorii Roș Hașana – Anul Nou Evreiesc 2018. Va prezentam in continuare textul mesajului: Lovitura grea pentru Liviu Dragnea: 31 de mari personalitați din București, scrisoare…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor a transmis romanilor un mesaj cu ocazia zilei de 15 august. Liderul PSD ureaza „La mulți ani” marinarilor și navigatorilor romani in ziua in care praznuim “Adormirea Maicii Domnului” și serbam Ziua Marinei Romane. El afirma ca responsabilitatea și loialitatea…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar de inmatriculare antiPSD, si-a recuperat marti permisul de conducere, dupa ce procurorii au clasat dosarul in care a fost cercetat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga de tot din politica. Seful statului a mai spus ca „mai grav este ca PSD nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o suspendare. „Nu exista motive…

- Instanta Suprema a transmis vineri o pozitie, dupa ce premierul si ministrul Justitiei au afirmat ca sentinta in dosarul “Bombonica” ar incalca o decizie a CCR. ”Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru…