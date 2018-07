Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a prezentat luni varianta finala a legii offshore, care urmeaza sa fie votata in plenul Camerei Deputatilor. Legea va include toate prevederile cu care companiile petroliere nu au fost de acord, precum impozitul pe veniturile suplimentare. Banii obtinuti de stat din acest…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca plenul va vota decizional legea privind exploatarea gazelor din Marea Neagra si ca jumatate din productia de gaze va fi tranzactionata pe piata din Romania, asta insemnand independenta energetica, potrivit mediafax.ro.

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- "Modul in care guvernul și coaliția aflata la guvernare trateaza problema exploatarilor de gaz din Marea Neagra este unul iresponsabil, generand pierderi de miliarde de dolari pentru statul roman. Votarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii exploatarilor de gaz din Marea Neagra, fara o dezbatere reala…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, ora 16.00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca cel mai mare risc pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.

- Violeta Radut, vot favorabil in Camera Deputatilor pentru reducerea varstei de pensionare cu 13 ani pentru mai multe categorii in Politic / on 05/07/2018 at 12:46 / Camera Deputaților a adoptat in ședința de miercuri, 4 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca „framantarea mult mai mare” decat Codul penal este pentru el adoptarea legii offshore-ului, susținand ca interesul este ca nu toata cantitatea de gaze etrase din Marea Neagra sa plece din Romania. El a adaugat ca trebuie gasit un echilibru intre interesul…