Dragnea lauda Fondul Suveran: Cei care il critica sunt sobolani si mincinosi patologic

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a numit, miercuri, „sobolan“ pe fostul premier Victor Ponta, dupa ce acesta a sustinut ca Mihai Tudose si Eugen Teodorovici s-au apus infiintarii Fondului Suveran de Investitii.

- Liviu Dragnea isi apara Fondul Suveran. Dupa ce Victor Ponta l-a acuzat pe seful PSD de o intelegere cu o afaceristi din Israel si Rusia, social-democratul a spus doar ca “nu vrea sa comenteze ce spun sobolanii”. Liviu Dragnea a catalogat afirmatiile lui Victor Ponta drept “niste prostii”, spunand ca…

- Unul dintre marile proiecte prezentate de Liviu Dragnea in campania electorala din 2016, Fondul Suveran de Investiții este aproape de votul final in Camera Deputaților. Proiectul a trecut de Senat, dar și de Comisia Economica din Camera Deputaților și va ajunge la votul final de, miercuri, din plenul…

- La ora transmiterii acestei știri are loc o intalnire de gradul zero intre reprezentanții coaliției de guvernare și conducerea Bancii Naționale.Guvernatorul BNR Mugur Isarescu și prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, au ajuns in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaților.…

- Liviu Dragnea a furat "fara rusine" Romania, judetul Teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul, la fel ca si insula Belina, pe care le foloseste acum in interes personal si prezinta anumite intelegeri pe care presedintele Camerei Deputatilor le-ar fi facut contra intereselor Romaniei. Sunt acuzațiile…

- Investitorii straini critica din nou transferul contributiiilor de la angajat la angajator, afirmand ca genereaza incertitudine. Mai mult, acestia nu inteleg de ce procesul de adoptare a ordonantei de urgenta care reglementeaza transferul contributiilor nu este finalizat nici pana acum. "In…