- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Am trait sa o vedem si pe asta. Doi politicieni de cariera cu averi de zeci de milioane de euro care au facut afaceri pe spatele statului de la Revolutie incoace scot sute de mii de oameni in strada pentru a protesta impotriva statului paralel si a abuzrilor in justitie. Ne intrebam in ce stat democratic…

- “Nu este un miting pentru sustinerea mea, este un miting impotriva abuzurilor. (...) Sustinerea premierului este in Parlament”, a spus Dancila, intrebata cum comenteaza faptul ca se organizeaza un miting pentru sustinerea ei.De asemenea, a spus ca va fi prezenta la manifestatie, dat fiind…

