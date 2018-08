Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca in PSD se lucreaza la un document privind acuzarea președintelui Klaus Iohannis de inalta tradare, precizand insa ca acesta nu e finalizat și nici discutat cu partenerii din ALDE. „Exista acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut ca il lucreaza. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu despre asta, dar opinia mea este ca sunt multe acțiuni care pot imbraca forma tradarii, daca ne uitam cu atenție pe Codul Penal și pe definiția…