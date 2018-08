Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca la discutia dintre presedintele Klaus Iohannis si liberali, seful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide si precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal. Liderul social-democrat…

- "I-a chemat la Cotroceni. Au iesit pe surse multe informatii despre discutia de acolo. Le-a spus din acel moment ca el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalti. A dat sarcina sa atraga alte partide si le-a spus – «mie lasati-mi personal ALDE, ca negociez cu ei sa iasa din coalitie»", a spus Liviu…

- Președintele a dezvaluit la Consiliul Național al PNL ce a vorbit cu premierul Viorica Dancila, la telefon. "Ieri am avut o discuție dupa care m-am intrebat daca nu avem un guvern ireal. Doamna prim-ministru...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Ședinta cruciala a liderilor PSD, in scandalul momentului. Sesizarea depusa de Ludovic Orban la Parchet pe numele Vioricai Dancila si al lui Liviu Dragnea arunca in aer politica. Sunt lideri social-democrati care cer chiar suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, despre care spun ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributii exclusive in domeniul politicii externe. Cat despre performantele economice ale Guvernului, liderul PSD spune ca seful statului si-a luat datele de pe Facebook.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, face o demonstrație de forța in fața președintelui Klaus Iohannis. La Cotroceni se organizeaza o ceremonie cu ocazia zilei de 9 Mai, iar confruntarea dintre președinte și liderii PSD este una așteptata de toata lumea.In pregatirea acestei confruntari, Liviu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, referitor la criticile aduse la presedintele Klaus Iohannis in legatura cu situatia economica a tarii, ca seful statului a prezentat o lista cu minciuni, mentionand ca Iohannis are un limbaj "sub nivelul unui presedinte al Romaniei". "Iohannis a…