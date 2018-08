Seful PSD, Liviu Dragnea, a apreciat ca presedintele Klaus Iohannis s-a facut de ras prin declaratiile facute in cadrul Consiliul National al PNL si prin faptul ca a contestat, la Curtea Constitutionala, publicarea in Monitorul Oficial a deciziei privind persoana care ii tine locul prim-ministrului Viorica Dancila, in perioada in care aceasta este in concediu.



"Iohannis, ieri si vineri, s-a facut de ras. Asta e prima constatare a mea. Prima data s-a umplut de ridicol cu contestarea la CCR a plecarii in concediu a doamnei prim-ministru, iar ieri a fost apogeul de pana acum al ridicolului…