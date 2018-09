Dragnea: Iohannis, cel mai puternic om din România 'Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament si Guvernul. Cu aceste institutii produci dezvoltare, el, folosind institutiile in mod abuziv, produce rau si ne-dezvoltare si tulburare si divizare si exacerbarea urii', a afirmat Dragnea la Antena 3. Liderul PSD a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a amanat mult convocarea sedintei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis face orice sa blocheze Guvernul si este cel mai puternic om din Romania, exercitand aceasta putere in mod abuziv. "Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, susține ca președintele Romaniei este ajutat de serviciile de informații, menționand ca șeful statului controleaza procurorii și judecatorii."Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, mare parte din procurori și influența asupra unor judecatori.…

- Orban cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR pe rectificarea bugetara. Acesta anunta ca PNL va depune marti o sesizare la Avocatul Poporului. Acesta a mai spus ca proiectul de rectificare bugetara este complet diferit fata de cel prezentat initial de premierul Dancila, fiind ilegal si neconstitutional.…

- "Este o rectificare care s-a facut ilegal, impotriva Constitutiei, nu au avut avizul obligatoriu al Consiliului Superior de Aparare a Tarii, nu au avut avizul Consiliului legislativ, nu au respectat procedurile legale de punere in dezbatere a proiectului ordonantei, nu reflecta realitatea economica…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera ca gestul presedintelui Klaus Iohannis de a suspenda marti sedinta Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) a reprezentat un 'derapaj politic'. El a declarat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca propunerea de rectificare…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate, Rovana Plumb, sustine ca, prin amanarea convocarii Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), presedintele Klaus Iohannis incearca sa forteze Guvernul sa mentina bugetele ridicate la serviciile secrete si la Administratia Prezidentiala.„Presedintele…

- Liviu Dragnea a anunțat, marți seara, la Antena 3, ca miniștrii din CSAT au trimis o scrisoare la Palatul Cotroceni prin care au convocat Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Totul, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii face diligentele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Digi 24, ca decizia in partid de a-l suspenda pe presedinte exista de mult timp, iar seful statului "a fost la un pas" de a se face aceasta suspendare atunci cand nu a respectat decizia CCR de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Radulescu…