- Premierul Viorica Dancila va face o vizita oficiala de doua zile in Israel, anunta Guvernul Premierul Viorica Dancila va face, miercuri si joi, o vizita oficiala in Israel, la invitatia prim-ministrului Benjamin Netanyahu, urmand sa aiba intrevederi cu premierul israelian, precum si cu presedintele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, „la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu", potrivit unui comunicat de presa trimis marți seara de Guvern.

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25 26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitatia prim ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat de presa.Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele Statului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Vizita vine in contextul scandalului din Romania pe tema mutarii ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.Agenda vizitei include…