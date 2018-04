Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca intelege ca presedintele Klaus Iohannis si PNL nu doresc referendumul pe tema familiei, mentionand ca el are presiuni foarte mari din partea socialistilor europeni sa nu sustina acest referendum, dar ca PSD nu va renunta. "Vrem sa facem un miting foarte mare pentru a ne arata sprijinul nostru pentru familia traditionala. E un lucru in care eu cred foarte mult. Este vorba de un subiect de o profunzime uriasa pentru societatea romaneasca. PSD, in ansamblu, sustine lucrul acesta si nu este neaparat un miting exclusiv al PSD, ci este un miting facut…