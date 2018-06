Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv National de luni se va discuta doar despre mitingul pe care social-democratii intentioneaza sa il organizeze in acest weekend in Bucuresti.



"Avem o intalnire pentru miting, doar pentru miting", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, inainte de inceperea sedintei CExN, intrebat daca PSD intentioneaza sa il suspende pe seful statului daca nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la sefa DNA.