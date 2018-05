Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca i-a dat raspuns in scris președinteului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la scrisoarea trimisa de acesta in legatura cu evolutia inflatiei. Isarescu nu a dorit sa dea foarte multe explicații in legatura cu documentul. ”Presedintele Camerei (Liviu Dragnea n.r.)…

