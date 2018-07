Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi discutat in mai multe cercuri politice despre o posibila retragere a partidului de la guvernare și ruperea coaliției cu PSD in toamna, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.De altfel, Tariceanu a dat in ultima perioada mai multe semnale…

- Intrebata daca la sedinta s-a discutat procedura prin care vor fi modificate Codurile penale, prin ordonanta de urgenta sau prin Parlament, Firea a raspuns ca o decizie in acest sens va fi luata dupa o intalnire a expertilor partidului din domeniul juridic. "Dupa Comitetul Executiv, cand s-au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca Papa Francisc a acceptat sa viziteze Romania in 2019, la invitatia premierului Dancila, iar tot scandalul izbucnit a fost creat de presedintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au confirmat pentru „Adevarul“ ca sunt sanse foarte mari ca Papa sa viziteze anul viitor…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis in legatura de cum ar trebui sa procedeze Guvernul si Parlamentul in problemele de politica externa denota "o reactie de om ranit, de frustrare, de enervare".

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…

- Liviu Dragnea, Președintele PSD, susține ca ultimele date care arata creșterea inflației ar avea mai multe cauze. Acesta arata ca exista mai multe forțe care odata ce au vazut creșterile de salarii au crescut artificial prețurile. Mai mult, liderul PSD a precizat ca exista o forța concentrata formata…