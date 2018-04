Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a primit joi, 12 aprilie 2018, vizita domnului Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze. Cei doi oficiali au evocat legaturile tradiționale dintre cele doua tari, care tin de moștenirea istorica, cea a relatiilor…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a intalnit aseara, in secret, cu ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, care se afla in vizita oficiala in Romania, potrivit unei informații difuzata de Antena 3. Ambasada Franței a refuzat sa confirme intalnirea. "Evenimentul Zilei" a obținut confirmarea…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Intrebat daca a discutat cu liderii PSD despre raportul pe care il va prezenta Tudorel Toader, Calin Popescu Tariceanu a precizat ca nu știe ce vrea sa transmita ministrul Justiției. Șeful Senatului a mai spus și ca raspunderea asupra unei decizii ii aparține ministrului avand in vedere ca Parlamentul…

- Ministrul de externe de la Budapesta Peter Szijjarto a declarat, dupa vizita facuta luni la Bucuresti, ca are incredere ca Romania isi va onora promisiunea facuta de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, de a rezolva situatia liceului teologic din Targu Mures.

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…