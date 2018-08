Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Romania TV, ca vrea ”sa intre in forta” cu legea pensiilor in Parlament” astfel incat sa fie in vigoare pana a finalul anului, „pentru ca trebuie sa luam in calcul piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opozitie".

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca punctul de pensie va crește din 2019 la 1.265 lei de la nivelul actual de 1.100 de lei, masura care va aduce costuri suplimentare de 18 miliarde de lei pentru bugetul asigurarilor sociale. In 2021, insa, punctul de pensie ar urma sa fie mult mai mare, astfel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca proiectul legii pensiilor va fi finalizat pana in toamna, cand va incepe sesiunea parlamentara, iar la finalul anului va fi adoptat. "In aceasta vara voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguta Vasilescu, doamna prim-ministru si cu alti colegi si…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Iohannis a promulgat legea care ratifica Tratatul de extradare cu Brazilia. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brazilia, la 13 iunie 2017, a fost votat de Parlament in luna…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur, pe pagina sa de Facebook, în ceea ce privește scandalul opririi Pilonului II de pensii private.Acesta este de acord cu senatorul liberal Florin Cîțu și spune ca are de gând sa depuna și el plângere penala împotriva…