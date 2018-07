Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD a anunțat, duminica seara, ca PSD și ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidențiale, candidat care ar putea fi de la PSD sau de la ALDE, Liviu Dragnea precizand ca analiza a inceput deja, separat, in cadrul celor doua formațiuni."Candidatul (la alegerile prezidențiale…

- "Candidatul la alegerile prezidentiale va fi desemnat dupa o analiza foarte serioasa, nu pe orgolii, ci pe ratiune. Este deschisa posibilitatea de candidat unic si o sa o pitrocim foarte bine, o sa o gandim f bine, sa vedem care e varianta cu cele mai mari sanse de reusita. Am vorbit cu domnul Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat luni revenirea pe scena politica a lui Gabriel Oprea si a UNPR, aratand ca, daca in acest fel ii raspunde lui ''statul paralel'' la avertismentele adresate in ultima perioada, inseamna ''ca sunt in continuare slabi''.…

- Presedintele Klaus Iohannis a devenit primul candidat oficial la prezidentiale, dupa anuntul de la Sibiu, si a deschis oficial campania pentru alegerile din 2019. Daca pentru actualul sef al statului lucrurile sunt clare, are sustinerea ferma a PNL, pentru multe dintre partide tema prezidentiabilului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga de tot din politica. Seful statului a mai spus ca „mai grav este ca PSD nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o suspendare. „Nu exista motive…

- Gabriel Vlase, nominalizat de Klaus Iohannis la SIE, ar trebui sa fie audiat la inceputul saptamanii in comisia parlamentara si apoi sa depuna juramantul. Venind din randurile PSD, nu ar trebui sa aiba emotii la vot, dar Liviu Dragnea a anuntat ca va face o analiza, nominalizarea aducand “intrebari"

- "M-as referi la europarlamentare care va fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu va fi gasita o solutie politica. Fiecare va incerca sa obtina ceva mai mult decat data trecuta. Europarlamentarele vor fi un test important. (...)Trebuie o mare alianta pe dreapta in care sa intre toate partidele…

- PNL il acuza pe Liviu Dragnea ca se folosește de Guvern pentru a-și face programul electoral la alegerile prezidențiale din 2019. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al liberalilor, afirma ca acesta este scopul real al inființarii Comisiei pentru elaborarea Strategiei 2040 pe care o va conduce din postura…