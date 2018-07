Candidatul la alegerile prezidentiale din 2019 va fi desemnat dupa o analiza care va fi incheiata in aceasta toamna si este deschisa posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE, a declarat duminica seara Liviu Dragnea, liderul social-democratilor. "Candidatul va fi desemnat dupa o analiza foarte riguroasa si serioasa si nu pe orgolii, ci pe ratiune. Si este deschisa posibilitatea unui candidat unic, este deschisa posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE. Eu am vorbit cu domnul Tariceanu si amandoi am convenit ca orice varianta este deschisa, numai ca o s-o gandim foarte bine. Si, sigur, o sa vorbim…