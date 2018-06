Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE (10:30) Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat foarte mandru de ceea ce a fost realizat, in urma summitului cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un. „Suntem foarte mandri de ceea ce s-a intamplat astazi. Cred ca intreaga noastra relatia cu Coreea de Nord si cu Peninsula Coreeana va fi…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat marti un ”document destul de cuprinzator”, potrivit locatarului Casei Albe, relateaza BBC News.Citește și: Klaus Iohannis nu cedeaza presiunilor PSD! Un raspuns in Cazul Kovesi nu va veni rapid (surse) BBC…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un document "cuprinzator" in urma intalnirii lor istorice destinate denuclearizarii peninsulei coreene, informeaza Reuters si dpa. Nu au fost facute publice imediat detalii cu privire la continutul documentului.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters.'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, marti seara, decizia de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit vineri, in cadrul unui summit istoric, ca tarile lor vor lucra impreuna pentru a obtine o denuclearizare "completa" a Peninsulei Coreene. Acordul face parte din declaratia comuna transmisa dupa intrevederea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca planuieste sa aiba o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un in luna mai sau la inceputul lunii iunie, pentru a ajunge la o intelegere privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.