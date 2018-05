Bucuresti, 7 mai /Agerpres/ - Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este "nevoie de liniste in tara" si spera ca presedintelui Klaus Iohannis sa ii treaca supararea pe Guvern, reiterand totodata ca va fi prezent la receptia oferita de cu ocazia zilei de 9 Mai. "Nu stiu, am vazut ca s-a hotarat sa ne critice pentru orice si se pricepe la orice, ceea ce e foarte bine, inseamna ca avem un presedinte competent. (...) Domnul presedinte s-a suparat foarte tare pe noi si pe Guvern. Sa speram ca ii trece si se mai calmeaza. Avem nevoie de liniste in tara", a precizat Dragnea, intr-o declaratie…