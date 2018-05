Dragnea dezminte categoric nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilor

Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Guvernul merge pana la capat cu proiectul privind suspendarea contributiilor catre Pilonul II, administratorii fondurilor de pensii private ar avea de suferit.Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensii Administrate privat (APAPR), a declarat pentru Ziare.com ca impactul…

- Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), Ion Ghizdeanu, intr-o intervenție pentru Digi24, a precizat ca proiectul care prevede suspendarea plaților catre Pilonul II de pensii a fost introdus din greșeala in programul legislativ al guvernului. De vina pentru situația creata, spune…

- Tinerii fara un loc de munca ar putea accesa un credit de pana in 40.000 de lei, cu dobanda subventionata de stat si garantat in proportie de 80% de Fondul de Garantare al statului, potrivit unui proiect de lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat „Imprumuturi fara dobanda pentru tineri”,…

- Proiectul de lege care vizeaza suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat, Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie, este o propunere a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), dar aceasta nu va fi pusa in aplicare, a declarat, duminica, ministrul Muncii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- Guvernul Romaniei vrea sa suspende plata contributiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - in perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai – decembrie, scrie News.ro. Proiectul…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Prima sedinta a Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro are loc joi, 12 aprilie, iar ordinea de zi are ca subiect central de dezbatere diagnoza criteriilor de convergenta pentru adoptarea monedei unice europene. Săptămâna trecută a avut loc reuniunea conducerii Comisiei…