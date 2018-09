Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți jurnaliști și cațiva protestatari s-au strans, duminica, la Biserica Elefterie din Capitala, acolo unde trebuie sa aiba loc cununia religioasa dintre fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, și iubita lui Gina Alexandra. Deși in invitația oficiala a nunții fiului liderului PSD scria…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, ales pe listele PSD, dar retras din partid, a anuntat marti ca a cerut excluderea PSD din familia social-democrata europeana. Acesta a declarat ca actuala formatiune politica nu mai respecta statul de drept si justitia si numeste PSD o „monstruozitate politica” construita…

- „Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii uram „La mulți ani!”, cu executare! Atat lui, cat si lui „Daddy” Liviu Dragnea! Ne intalnim cu toții la ora 17:30 la Biserica Sfantul Elefterie. Dupa cununia religioasa, stabilim daca mergem și la Snagov, unde are loc nunta, la care vor participa toți greii…

- Vicepresedintele PMP Catalin Cristache, participant la mitingul impotriva guvernarii PSD care s-a soldat cu peste 400 de raniti, solicita declansarea unei anchete penale impotriva ministrului Carmen Dan si a lui Liviu Dragnea dupa interventia in forta a jandameriei de aseara.„Jandarmii au…

- Liviu Dragnea face declaratii la Parlamentul Romaniei. Liderul PSD a inceput prin a vorbi despre legea off-shore. Camera Deputaților dezbate luni legea off-shore, proiectul care va stabili masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. La sosirea in Parlament, liderul PSD Liviu Dragnea a fost…

- Liviu Dragnea a promis ca PSD va lupta pana la capat, dupa ce ICCJ l-a condamnat, in prima instanța, la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. ”Statul paralel va fi zdrobit!”, a jurat șeful PSD, anunțand și o schimbare rapida a legislației penale pentru punerea in acord cu deciziile CCR.Jurnalistul…

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Liviu Dragnea stated on Friday that he apologizes to "the thousands of Romanians who are in jail or who are dragged to court" due to an unconstitutional article because the drafting of the Criminal Code was delayed a lot, mentioning that the way it was…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSNAP) a comunicat ca la inceputul anului 2018 in puscariile din Romania erau 73 de condamnati pentru abuz in serviciu, nu „mii”, dupa cum a sustinut Liviu Dragnea, presedintele PSD.