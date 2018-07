Dragnea, despre suspendarea lui Iohannis: Luni luam o decizie

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Vlase a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni pentru a fi investit in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere.Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru a ocupa functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE) si votat miercuri de Parlament, si-a inaintat joi demisia din Camera Deputatilor si inclusiv din functia de vicepresedinte al acestui for legislativ, potrivit deciziei Biroului…

- Nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea SIE va fi supusa miercuri votului celor doua Camere ale Parlamentului. Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe, a primit luni avizul Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Saptamana liniștii in politica. Sentința pe care o așteapta președintele PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive, programata pentru 21 iunie, pune celelalte evenimente in așteptare. Surse din PSD au precizat, pentru Libertatea, ca nu va fi luata nicio decizie importanta, iar subiectul unei…

- Gabriel Vlase, nominalizat de Klaus Iohannis la SIE, ar trebui sa fie audiat la inceputul saptamanii in comisia parlamentara și apoi sa depuna juramantul. Venind din randurile PSD, nu ar trebui sa aiba emoții la vot, dar Liviu Dragnea a anunțat ca va face o analiza, nominalizarea aducand “intrebari",…

- Pana sa discute in cadrul Coalitiei in privinta propunerii despre care s-a aflat zilele trecute ca a facut-o seful statului, pentru conducerea Serviciului de Informatii Externe, liderul ALDE a subliniat ca nu a stiut de nominalizarea social-democratului Gabriel Vlase pentru aceasta functie. Chiar si…

- Conflictul PSD-Iohannis escaladeaza. Social-democratii nu-l accepta pe Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe, cel putin nu acum. Situatia ramane tensionata cel putin pana cand presedintele Klaus Iohannis va lua o decizie privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. Surse din PSD au precizat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat vineri adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe."Intr-adevar, am primit o adresa de la presedinte, eu si Calin Tariceanu, o propunere pentru SIE. Si acum, ca sa citez un…