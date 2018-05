Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca era previzibil ca presedintele Klaus Iohannis va sesiza CCR privind legile justitiei si a aratat ca sesizarea trebuie motivata. El a adaugat ca seful statului are competenta de a sesiza Curtea Constitutionala si a negat ca s-ar rescrie Legea…

- Al doilea om in stat nu a parut deloc surprins de pasul anuntat, miercuri in jurul pranzului, de catre presedintele Iohannis – acela de a trimite pachetul de trei Legi ale Justitiei “inapoi la Curtea Constitutionala”. Si, totodata, sesizarea Comisiei de la Venetia. “Era de asteptat ca presedintele,…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca "sesizarea Comisiei de la Venetia trebuia facuta de mult" pe legile justitiei. Reactia acestuia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca trimite la CCR si la Comisia de la Venetia cele trei legi din pachetul legilor…

- El a spus ca dupa ce CCR se va exprima asupra acestor chestiuni, va face o noua analiza a legilor si va decide atunci daca se impune o reexaminare. In declaratia de presa care a durat zece minute, Iohannis a vorbit despre a fost parcursul celor trei legi ale justitiei, spunand ca nu putem sa asisam…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE, potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES. "Dupa refuzul…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…