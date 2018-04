Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Pitesti, ca nu vrea sa-si exprime parerea cu privire la un eventual conflict de natura contitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis. „Eu nu am pregatirea constitutionala a domnului presdinte Iohannis. Ca ingner, nu vreau…

- „Dupa parearea mea nu exista niciun conflict și niciun temei pentru o sesizare a Curții Constituționale. In Tot procedeul inceput de ministru cu solicitarea de revocare, solicitarea avizului și, in final, decizia mea, legislația in vigoare a fost respectata suta la suta, iar dupa cum cu țoții cunoaștem…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- PSD nu ia in calcul suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care seful statului va refuza revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea. "Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei.…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…

- "Nu credeam ca ministrul Justiției va avea suficient curaj sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. In ultimul an, Tudorel Toader a fost foarte diplomat, versatil, nu iși asumase - de-o maniera categorica - o anumita decizie in ceea ce privește revocarea procurorului-șef. Acum a venit cu raportul,…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…