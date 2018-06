Stiri pe aceeasi tema

- "Am auzit ce au solicitat. E bine sa nu mai fie implicat (SRI - n.r.) in nimic altceva in afara de atributiile legale si constitutionale. Sunt implicati in dezbaterile publice, pentru ca vin informatii despre implicarea efectiva in alte actiuni care nu au legatura cu atributiile lor", a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca e bine ca SRI sa nu se mai implice in nimic altceva decat in atributiile sale legale si a sustinut ca Eduard Hellvig, seful institutiei, „a cedat statului paralel“.

- Razboiul Dragnea-Statul Paralel. Președintele PSD a raspuns ironic anunțului facut de Klaus Iohannis privind candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni, la fel și in cazul revenirii lui Gabriel Oprea in politica. ”Daca cu asta raspunde Statul Paralel, inseamna ca sunt foarte slabi, speriați și agitați”,…

- Liviu Dragnea sustine ca directorul SRI a cedat statului paralel, precizarea venind in contextul in care SRI a raspuns, luni, unui alt atac al liderului PSD, sustinand ca Serviciul nu este implicat in jocuri de putere."E bine sa nu mai fie implicat (SRI) in nimic altceva decat in ce prevad…

- "Este regretabil faptul ca se incearca atragerea Serviciului Roman de Informatii intr-o zona a speculatiilor prin afirmatii false, acuzatii nefondate si calomnierea cadrelor Serviciului. SRI condamna ferm aceste incercari de denigrare a institutiei si ii asigura pe partenerii interni si externi ca va…

- "Este regretabil faptul ca se incearca atragerea Serviciului Roman de Informatii intr-o zona a speculatiilor prin afirmatii false, acuzatii nefondate si calomnierea cadrelor Serviciului. SRI condamna ferm aceste incercari de denigrare a institutiei si ii asigura pe partenerii interni si externi ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat marti acuzatiile facute de Liviu Dragnea duminica, la Antena 3, cand a spus ca seful statului ar fi beneficiarul "statului paralel" iar NATO si UE ar fi finantat aceasta structura pe care PSD o prezinta drept inamicul statului de drept. Iohannis a fost…

- SRI a oferit detalii despre activitatea pe care directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a avut-o in SUA. Eduard Hellvig a intreprins mai multe intilniri oficiale cu liderii comunitații americane de intelligence, subliniaza SRI.