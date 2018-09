Dragnea, despre referendumul pentru familie: Este o cumpănă pentru neamul românesc Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca referendumul pentru familie, care ar urma sa fie organizat pe 7 octombrie, "este o cumpana pentru neamul romanesc". El a declarat duminica, intr-o emisiune la Antena 3, ca PSD va canaliza toate energie catre acest referendum. "Pe 7 octombrie vrem sa facem referendum pentru familie. Din punctul meu de vedere este o cumpana pentru neamul romanesc. Asta nu e de joaca si aici vreau sa ne canalizam toate energiile, sa sustinem si noi acest demers", a afirmat Dragnea. Liderul social-democrat spune ca referendumul pentru familie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

