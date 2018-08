Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti ca asteapta cu o foarte mare curiozitate sa vada ce va face Ministerul Finantelor in cazul recuperarii banilor incasati incorect, din chirii, de presedintele Klaus Iohannis. Acesta a mai adaugat ca Ministerul Finantelor si ANAF nu ar trebui sa se mai certe…

- Dragnea, acuzații grave la adresa lui Iohannis: ”Da, presedintele s-a implicat direct in condamnarea mea!”, a declarat, miercuri, la Antena 3, liderul PSD, el precizand ca miza principala a lui Klaus Iohannis este ”ca el sa nu mai existe”. ”Eu va spun ce vorbea Raluca Turcan și Ludovic Orban, cu oameni…

- Liviu Dragnea și motivele suspendarii lui Klaus Iohannis. Președintele PSD susține ca șeful statului a incalcat, in mod repetat, Constituția și legile țarii, ca atare suspendarea nu iese din discuție, cel puțin nu pana la toamna. In primul rand, Liviu Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis incita…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi de „teama suspendarii”, șeful statului avand drept obiectiv un al doilea mandat care sa-i ofere imunitate. Liderul social-democraților a invocat in acest sens „acel dosar in care se…

- "Pe buna dreptate s-au revoltat magistrații. Adica cum se trezeste un politician, care mai e și infractor, sa se duca la televizor și sa amenințe acolo magistrații dupa ce a convocat un miting mediocru, anti-justitie. E inadmisibil. Nu putem sa lasam statul sa intre intr-o situatie de incertitudine,…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila , plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”. „Este operaționalizarea amenințarilor domnului…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, referitor la criticile aduse la presedintele Klaus Iohannis in legatura cu situatia economica a tarii, ca seful statului a prezentat o lista cu minciuni, mentionand ca Iohannis are un limbaj "sub nivelul unui presedinte al Romaniei". "Iohannis a…