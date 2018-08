Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca o sustine in continuare pe Viorica Dancila, din toate punctele de vedere, pentru ca este un premier bun si ca intentia suspendarii sefului statului Klaus Iohannis sta in picioare.

- Liviu Dragnea susține ca iși dorește suspendarea președintelui Iohannis, insa vrea sa vada și ce spune Calin Popescu Tariceanu. „Daca vrem sa-l suspendam, il suspendam, pur și simplu. Eu aș vrea. Sa vedem daca dl. Tariceanu și-a schimbat opinia”, a spus Dragnea.

- Liviu Dragnea comenteaza informatia lansata de HotNews si G4media, cu privire la o posibila schimbare a Guvernului Dancila, pentru ca Iohannis sa refuze un al patrulea premier PSD, iar acesta sa fie temeiul unei suspendari.Dragnea a afirmat, la Antena 3, ca nu este nevoie de o asemenea manevra…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a urmarit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține ca aceste proteste au reprezentat o lovitura de stat eșuata și il acuza pe Klaus Iohannis ca a demobilizat jandarmii și a incurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus ca in seara protestelor…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…

- Liderii coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, flutura tot mai intens steagul suspendarii președintelui Klaus Iohannis. Cateva calcule destul de seci ne arata, insa, ca PSD și ALDE se expun unui risc major, daca vor proceda la suspendarea președintelui in plina vara.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Citeste…