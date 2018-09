Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca grupul parlamentar al PSD ar putea sa faca plangere penala in ceea ce priveste semnaturile stranse de liberali pentru convocarea in vara a sesiunii extraordinare, transmite Agerpres. CITEȘTE ȘI: Una dintre cele frecvente…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a anuntat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea sesiunii extraordinare, va fi depusa de catre deputatii liberali, precizand ca solicitarea va fi depusa

- Lidrul PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea sesiunii extraordinare, va fi depusa de catre deputatii liberali, precizand ca solicitarea va fi depusa dupa ce se vor strange semnaturile necesare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii liberali."Am discutat acest subiect. Am luat decizia ca plangerea sa fie depusa de deputati,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ramane un demers valabil, punctand ca acesta a incalcat legea prin neconvocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara. "Este valabil si o sa va anuntam…

- Razboiul politic din Parlament se muta la Parchetul General, acolo unde liberalii intenționeaza sa depuna o plangere pentru abuz in serviciu impotriva lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.”Discutam depunerea acestei plangeri penale, pentru ca Regulamentul Camerei Deputaților…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- "Nu stiu daca vor merge mai departe cu dementa. Ce va pot spune cu siguranta este ca este o comanda foarte ferma. Adica nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu (Daniel Horodniceanu, n.r.) sa gestioneze interimar la DIICOT, pentru ca nu era obligatoriu sa-l puna tot pe el. Aia a fost facuta…