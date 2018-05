Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Liviu Dragnea il avertizeaza pe Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere penala impotriva sa și a premierului Viorica Dancila! Intrebat, la Romania TV, daca PSD va declanșa suspendarea președintelui Klaus Iohannis in cazul in care acesta va decide, la randu-i, suspendarea premierului…

- Recepție de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni; Tariceanu a refuzat invitația șefului statului, motivand faptul ca președintele Klaus Iohannis a a jignit-o pe Viorica Dancila. Pe de alta parte, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila participa la…

- "Presedintele Romaniei (...) considerand ca are monopol pe politica externa, cearta premierul ca si-a 'permis' sa iasa din tara fara acordul sau si ii cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de aceasta data pe teme economice, presedintele Iohannis prezentand informatii…

- Dragnea, reacție in conflictul Iohannis-Dancila: ”N-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele sa ceara demisia doamnei premier” a declarat, joi seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Eu, personal, n-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…