- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a reactionat, marti, in legatura cu acuzatiile potrivit carora Codul Penal ar fi fost modificat "cu dedicatie" pentru liderul PSD, intreband retoric "Credeti ca astia ma lasa sa scap".

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea și președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu au vorbit la Palatul Parlamentului despre modificarile aduse Codului Penal și Codului de procedura penala, dupa ce acestea au trecut de Comisia „Iordache”, unde cel mai așteptat articol viza redefinirea…

- PSD-ALDE, cu sprijinul UDMR, a trecut luni seara, tarziu, in mare graba modificarile la Codul de Procedura Penala (CPP). Puterea nu atinut cont de nicio procedura parlamentara, fortand adoptarea modificarilor. Raportul proiectului, de 300 de pagini, a fost depus la Camera la ora 18. Un sfert de ora…

- Proiectul privind modificarea Codului Penal si de Procedura penala este construit "cu gandul la linistea celor care ar putea intra sub sanctiunea legii penale", iar cateva articole "sunt facute practic pe calapodul unor dosare" care se afla in instanta, respectiv cele ale presedintilor celor doua Camere…

