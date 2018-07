Stiri pe aceeasi tema

- S-a trezit in fiecare zi recunoscator pentru zilele pe care le mai are, a luptat, a protestat cu aparatul de oxigen langa el, pentru a-si apara dreptul la viata, iar in cele din urma s-a stins din viața, luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala.. Totul dupa ce a strans 200.000 de euro.…

- Calin Farcas, un tanar in varsta de 29 de ani, din Brasov, care astepta un transplant pulmonar de mai bine de doi ani, a murit luni noapte la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, ministrul Sorina Pintea precizand ca exista un protocol...

- "Va propun un moment de reculegere in memoria tanarului Calin Farcas, in varsta de 29 de ani, care s-a stins aseara pentru ca nu a putut beneficia de un transplant de plamani. Si asta deoarece acest Guvern nu a reinnoit acordul cu Eurotransplant. Ii suntem datori acestui tanar. Asa ca va rog sa pastram…

- Calin Farcas, un tanar in varsta de 29 de ani, din Brasov, care astepta un transplant pulmonar de mai bine de doi ani, a murit luni noapte la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, ministrul Sorina Pintea precizand ca exista un protocol cu Eurotransplant, insa a intrat in vigoare abia anul acesta.

- Un tanar din Brasov diagnosticat cu tensiune arteriala pulmonara si care supravietuia conectat la un aparat cu oxigen a murit luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala, titreaza News.ro. El astepta de doi ani sa faca un transplant de plamani, desi stransese banii pentru operatie in urma unei…

- ''Romania are un acord, un protocol valabil cu Eurotransplant. Romania chiar a cedat un plaman Eurotransplant, pentru ca nu era compatibil cu pacientii inscrisi pe listele din Romania. Avem un ordin care spune ca pacientii care nu pot fi transplantati in Romania din cauza multiplelor complicatii…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca legea transplantului va fi finalizata intr-o luna, precizand ca cele mai mari probleme in aceasta materie, in Romania, se refera la lipsa donatorilor și la dotarea centrelor medicale. Ministrul a facut precizarile dupa ce un barbat de 29 de ani, Calin…

