Dragnea despre mitingul românilor din Diaspora: Eu nu-i opresc, nu vor fi un milion Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nici el si nici PSD nu-i opresc pe cei care au anuntat organizarea pe 10 august a unui miting al romanilor din Diaspora sa-l desfasoare, dar a opinat ca nu va fi un miting de un milion de persoane asa cum s-a transmis. "Nu va fi un miting de un milion, dar nu cred ca m-ati auzit pe mine vreodata sa incerc sa opresc pe cineva sa faca miting sau sa protesteze. Ce am citit, am inteles ca cel care organizeaza mitingul vrea sa-si faca cunoscuta o federatie pe care a infiintat-o. Este un fost vicepresedinte PSD Diaspora, ceva de genul asta, si care atunci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

