Dragnea, despre m##ePSD: Cuvântul ăla îl folosesc pentru părinții lor Vorbind despre legea pensiilor, Dragnea considera ca președintele Iohannis „e capabil sa faca orice impotriva acestul Guvern sa dea Guvernul jos, chiar și prin violența, pentru ca aceasta lege sa nu intre in vigoare”. Din moment ce blochezi orice lege buna, o ataci la CCR, tu, partidele vasale, o intorci la Parlament, faci presiuni la CCR sa nu se adopte legile, e clar ca nu te gandești. Iohannis mai vrea inca un mandat. In ceea ce privește garanțiile ca nu va veni un guvern care sa schimbe tot ce a facut PSD, Liviu Dragnea a precizat: „Sa nu-i lasam sa vina. E foarte simplu!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis vrea sa dea jos, prin orice mijloace, ”chiar și prin violența”, Guvernul Viorica Dancila.”Vrea sa faca ceva, in aceasta toamna, sa dea acest guvern jos, chiar și prin violența. Sa nu ii lasam sa vina, e foarte…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a raspuns acuzatiilor opozitiei, care a spus ca modificarile Codului Penal au fost facute special pentru el, sustinand ca presedintele Klaus Iohannis si un grup restrans de persoane a decis in urma cu un an ”anihilarea” lui. Codul penal adoptat de Parlament este unul dedicat…

- „Eu nu vreau sa plec ca prostul din aceasta viața și din aceasta funcție. Vreau sa știu ca la plecarea din funcție am lasat impreuna cu colegii mei, pe care ii felicit ca au rezistat la presiuni inimaginabile, o țara mai buna din punct de vedere al drepturilor și libertaților fundamentale”, a declarat…

- Ponta anunța ca va depune și el plangere penala, pentru suma pe care a platit-o in ultimii 12 ani la Pilonul II de pensii. Fostul premier a scris intr-o postare pe Facebook ca, daca Guvernul va lua banii din Pilonul II de pensii, ”acesta nu este o decizie politica și fapta reprezinta infracțiunea de…

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…

- Guvernul anunța o schema de ajutor de stat pentru investitii private mai mari de 10 milioane de euro. Liviu Dragnea și Viorica Dancila au lansat, miercuri, editia din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, Un pachet de masuri, de acte normative care sa duca la rezolvarea problemei…

- Premierul Viorica Dancila isi mentine afirmatiile potrivit carora Papa Francisc va vizita Romania in anul 2019, ea spunand, luni, ca este un om responsabil si ca a fost “foarte clara” in ceea ce a spus, titreaza News.ro. “Sunt un om responsabil, am spus ca Sanctitatea Sa PapaFrancisc a spus ca o sa…