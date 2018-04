Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri, la Pitesti, ca legile securitatii nationale trebuie sa fie modificate in primul rand pentru ca nu mai raspund cerintelor actuale. "In ceea ce priveste legile securitatii nationale, daca cineva crede ca nu ar trebui sa le modificam, pentru a pastra protocoale sau macar spiritul protocoalelor, pentru a permite in continuare implicarea unor institutii care nu au baza legala sau profesionala in actul de justitie, pentru a permite ca anumite institutii din acest domeniu sa intreprinda niste actiuni care nu au nicio legatura cu competentele si atributiile…